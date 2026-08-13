Москва13 авг Вести.Россия и Украина провели обмен телами погибших военных по формуле 261 на 24, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Российская сторона передала 261 тело погибших, украинская - 24 говорится в сообщении

Прошлый обмен телами погибших военнослужащих состоялся 16 июля. Тогда российской стороне было передано 31 тело, украинской - 501.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала список из 273 украинских военных, которых Россия готова передать украинской стороне в рамках обменного процесса.