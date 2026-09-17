Депутат Саралиев: РФ и Украина провели обмен погибших по формуле 252 на 23

РФ и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих по формуле 252 на 23 Депутат Саралиев: РФ и Украина провели обмен погибших по формуле 252 на 23

Москва17 сен Вести.Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы и представителя парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаила Саралиева.

По его словам, обмен состоялся на пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе. Российская сторона передала 252 тела, украинская – 23.

Факт обмена подтвердил и украинский координационный штаб, уточнив, что процессу возвращения тел погибших содействовал Международный комитет Красного Креста. В предыдущий раз стороны провели обмен телами чуть больше месяца назад, 13 августа. России тогда передали 24 тела, Украине – 261. Неделей позже, 19 августа, на том же пункте пропуска "Новая Гута" прошел обмен пленными по формуле 103 на 103.