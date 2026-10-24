Лантратова рассказала о сложных переговорах перед обменом пленными Лантратова: переговоры с Украиной об обмене пленными были сложными

Москва24 окт Вести.Переговоры с Украиной об обмене пленными, состоявшемся в пятницу, были сложными. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, даже после достижения договоренностей оставалось обеспечить проведение всех этапов обмена в соответствии с планом.

Наши ребята на родной земле. Дома. Мы этого момента очень ждали. Даже когда все договоренности были достигнуты, мы понимали: самое главное еще впереди. Слишком сложными были переговоры, важно было, чтобы все этапы прошли по плану, без сбоев написала Лантратова

Она подчеркнула, что проведение обмена требовало особой ответственности.

23 октября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "270 на 270". Среди вернувшихся военнослужащих – 50 бойцов из ДНР, ЛНР и Крыма. Солдаты из исторических регионов впервые с 2022 года возвратились к родным.