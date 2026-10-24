Москва24 октВести.Переговоры с Украиной об обмене пленными, состоявшемся в пятницу, были сложными. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
По словам омбудсмена, даже после достижения договоренностей оставалось обеспечить проведение всех этапов обмена в соответствии с планом.
Наши ребята на родной земле. Дома. Мы этого момента очень ждали. Даже когда все договоренности были достигнуты, мы понимали: самое главное еще впереди. Слишком сложными были переговоры, важно было, чтобы все этапы прошли по плану, без сбоевнаписала Лантратова
Она подчеркнула, что проведение обмена требовало особой ответственности.
23 октября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "270 на 270". Среди вернувшихся военнослужащих – 50 бойцов из ДНР, ЛНР и Крыма. Солдаты из исторических регионов впервые с 2022 года возвратились к родным.