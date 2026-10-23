Лантратова: бойцы из исторических регионов впервые с 2022 года вернулись в РФ

Россия вернула из плена 50 военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма Лантратова: бойцы из исторических регионов впервые с 2022 года вернулись в РФ

Москва23 окт Вести.Впервые с 2022 года в Россию вернулись военнослужащие из исторических регионов – возвратились 50 человек из ДНР, ЛНР и Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.

В рамках обмена военнопленными по формуле "270 на 270" удалось вернуть 31 военнослужащего из ДНР, 13 – из ЛНР и еще шестерых - из Крыма. В аппарате омбудсмена отметили, что украинская сторона годами отказывалась включать этих бойцов в обменные списки, называя их предателями за выбор в пользу России.

Согласовать их освобождение удалось после длительных переговоров, сказано в сообщении. Гуманитарная миссия прошла на территории Белоруссии при участии Минобороны РФ, профильных служб и украинской стороны.

Переговоры были непростыми, потребовалось немало усилий, но сегодня мы видим результат этой работы. Наши бойцы дома. А их матери наконец дождались сыновей приводит пресс-служба слова Лантратовой

Ранее на белорусско-украинской границе также прошло воссоединение российских и украинских семей. Акция прошла на КПП "Новая Гута" в Гомельской области.