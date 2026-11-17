Лантратова: из украинского плена с начала СВО вернулись более 8 тыс. россиян

Лантратова сообщила, сколько россиян вернулось из украинского плена с начала СВО Лантратова: из украинского плена с начала СВО вернулись более 8 тыс. россиян

Москва17 ноя Вести.Свыше 8 тысяч граждан удалось вернуть в Россию с начала СВО в ходе 66 обменов с украинской стороной, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во вторник на Международном форуме омбудсменов.

Наш институт участвует в работе по возвращению людей из плена. Уже прошло 66 обменов с начала специальной военной операции, в результате которых домой вернулись более 8 тысяч человек. А с мая этого года состоялось уже шесть обменов, в рамках которых удалось вернуть уже 1 тысячу наших военнослужащих и гражданских лиц сказала Лантратова

Она отметила, что в настоящее время ведется подготовка "еще одного большого обмена".

Мы пока не раскрываем никакие детали, потому что это очень тонкий вопрос. За каждым обменом стоят семьи, жены, матери, дети. И мы считаем, что неправильно озвучивать детали до момента совершения мероприятия пояснила омбудсмен

Ранее Лантратова сообщила, что Россия и Украина готовят большой обмен пленными, который, возможно, станет самым масштабным за все время.