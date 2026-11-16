Москва16 нояВести.Россия и Украина готовят большой обмен пленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
У нас готовится большой обмен, что анонсировалось. Это очень тонкие вопросы, за которыми стоят судьбы людейсказала она журналистам
Ранее о процессе согласования представителями России, Украины и США параметров крупного обмена военнопленными сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, речь идет о проведении очередного и, вероятно, самого масштабного обмена за все время.