Лантратова: идет подготовка к крупному обмену пленными между РФ и Украиной

Лантратова сообщила о подготовке крупного обмена пленными между РФ и Украиной Лантратова: идет подготовка к крупному обмену пленными между РФ и Украиной

Москва16 ноя Вести.Россия и Украина готовят большой обмен пленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

У нас готовится большой обмен, что анонсировалось. Это очень тонкие вопросы, за которыми стоят судьбы людей сказала она журналистам

Ранее о процессе согласования представителями России, Украины и США параметров крупного обмена военнопленными сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, речь идет о проведении очередного и, вероятно, самого масштабного обмена за все время.