Уиткофф сообщил о скором обмене пленными между РФ и Украиной Уиткофф анонсировал крупнейший обмен пленными между РФ и Украиной

Москва12 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Россия и Украина в ближайшее время проведут крупнейший обмен пленными. Об этом он сообщил в интервью ИС "Вести".

Уиткофф также заявил, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле были затронуты и другие гуманитарные вопросы. Он отметил, что о достигнутых договоренностях по этим темам, вероятно, объявят в ближайшее время.

Русские сейчас согласились на крупнейший в истории обмен пленными. Это будет совершено в ближайшее время сказал он

10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, отметил, что переговоры были содержательными и полезными.

12 ноября американские эмиссары Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча российского лидера с переговорщиками США в Кремле длилась более двух часов.

Позже Уиткофф заявил, что по итогам встречи с Путиным был согласован новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию.