Кушнер сообщил о согласовании масштабного обмена пленными между РФ и Украиной

Кушнер сообщил о согласовании крупнейшего обмена пленными между РФ и Украиной Кушнер сообщил о согласовании масштабного обмена пленными между РФ и Украиной

Москва11 ноя Вести.Россия и Украина согласовали проведение обмена военнопленными, который может стать самым масштабным за время конфликта. Об этом заявил американский переговорщик Джаред Кушнер по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Сегодня мы достигли важного гуманитарного прорыва, Украина и Россия в целом согласовали то, что станет самым масштабным обменом военнопленными написал Кушнер в соцсети X

По его словам, реализация договоренностей позволит воссоединить семьи, укрепить доверие между сторонами и создать условия для достижения мира.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины завершились в среду, 11 ноября. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.