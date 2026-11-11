Москва11 нояВести.Россия и Украина согласовали проведение обмена военнопленными, который может стать самым масштабным за время конфликта. Об этом заявил американский переговорщик Джаред Кушнер по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
Сегодня мы достигли важного гуманитарного прорыва, Украина и Россия в целом согласовали то, что станет самым масштабным обменом военнопленныминаписал Кушнер в соцсети X
По его словам, реализация договоренностей позволит воссоединить семьи, укрепить доверие между сторонами и создать условия для достижения мира.
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины завершились в среду, 11 ноября. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.