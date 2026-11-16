Лантратова сообщила о регулярном диалоге с омбудсменом Украины Лантратова сообщила о регулярных контактах с украинским омбудсменом

Москва16 ноя Вести.Коммуникация России и Украины по линии уполномоченных по правам человека ведется регулярно, в том числе по вопросу подготовки крупного обмена пленными. Об этом журналистам сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова.

По ее словам, взаимодействие с украинской стороной не прекращается и проходит в ежедневном режиме.

Наша коммуникация с омбудсменом Украины [Дмитрием Лубинцом] не прерывается, ведется регулярно, мы разговаривали и вчера. Постоянно находимся на связи, у нас очень много сформировано планов по работе. Уже анонсировалось, что будет обмен, эта работа ведется сказала Лантратова

Ранее омбудсмен заявила, что Россия и Украина готовят большой обмен пленными.