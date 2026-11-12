Ушаков: параметры самого масштабного обмена пленных сейчас согласовываются

Ушаков: работа по согласованию параметров самого масштабного обмена ведется Ушаков: параметры самого масштабного обмена пленных сейчас согласовываются

Москва12 ноя Вести.Представители России, Украины и США сейчас согласовывают параметры крупного обмена военнопленными. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что стороны поддержали инициативу, вынесенную на обсуждение в ходе консультаций в Абу-Даби.

По словам помощника российского лидера, речь идет о проведении очередного и, вероятно, самого масштабного обмена за весь период.

Параметры этого обмена в настоящее время согласовываются сказал Ушаков

Он также отметил, что с Украиной проведено уже 35 обменов пленными с 2025 года, возвращены порядка 5 тысяч человек с каждой стороны.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины состоялись 10-11 ноября. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.