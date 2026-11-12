Москва12 нояВести.С Украиной проведено уже 35 обменов пленными с 2025 года, возвращены порядка 5 тысяч человек с каждой стороны, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал прогрессом предстоящий обмен пленными между РФ и Украиной.
Ушаков напомнил, что с 2025 года уже состоялось 35 обменов пленными.
Это порядка пяти тысяч человек с каждой сторонызаявил помощник президента
По словам Ушакова, параметры предстоящего, "по всей видимости, самого масштабного обмена военнопленными" пока согласовываются.
Он отметил, что в России надеются на серьезный подход Киева к выполнению новой договоренности, "в принципе достигнутой в Абу-Даби".
Ранее президент РФ Владимир Путин говорил об успехе на гуманитарном треке по Украине.