Ушаков: Москва и Киев вернули порядка 5 тысяч человек с 2025 года путем обменов

Ушаков: РФ и Украина вернули примерно по 5 тыс. человек в рамках обменов Ушаков: Москва и Киев вернули порядка 5 тысяч человек с 2025 года путем обменов

Москва12 ноя Вести.С Украиной проведено уже 35 обменов пленными с 2025 года, возвращены порядка 5 тысяч человек с каждой стороны, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал прогрессом предстоящий обмен пленными между РФ и Украиной.

Ушаков напомнил, что с 2025 года уже состоялось 35 обменов пленными.

Это порядка пяти тысяч человек с каждой стороны заявил помощник президента

По словам Ушакова, параметры предстоящего, "по всей видимости, самого масштабного обмена военнопленными" пока согласовываются.

Он отметил, что в России надеются на серьезный подход Киева к выполнению новой договоренности, "в принципе достигнутой в Абу-Даби".

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил об успехе на гуманитарном треке по Украине.