Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа на АТЭС прорабатывается Ушаков: встреча Путина и Трампа на АТЭС прорабатывается

Москва11 ноя Вести.Возможность проведения двусторонней встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае прорабатывается по дипломатическим каналам. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.

Вопрос проведения этой встречи прорабатывается по соответствующим каналам сказал помощник президента

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США работают над организацией трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что стремление к проведению этой встречи есть.

Саммит АТЭС запланирован на 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.