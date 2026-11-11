Москва11 нояВести.Возможность проведения двусторонней встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае прорабатывается по дипломатическим каналам. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.
Вопрос проведения этой встречи прорабатывается по соответствующим каналамсказал помощник президента
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США работают над организацией трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что стремление к проведению этой встречи есть.
Саммит АТЭС запланирован на 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.