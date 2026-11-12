Ушаков: переговорный трек, состоявшийся в Абу-Даби, будет продолжен

Ушаков: будет продолжен переговорный трек, начатый в Абу-Даби Ушаков: переговорный трек, состоявшийся в Абу-Даби, будет продолжен

Москва12 ноя Вести.Переговорный трек, состоявшийся в Абу-Даби, будет продолжен. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

Условлено, что этот переговорный процесс и этот переговорный трек будет продолжен рассказал он в комментарии журналистам

12 ноября в Кремле прошли переговоры Путина со спецпосланниками США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

10-11 ноября в Абу-Даби проводились трехсторонние переговоры по теме украинского конфликта, в которых приняли участие делегации РФ, Украины и Соединенных Штатов.