Москва12 нояВести.Переговорный трек, состоявшийся в Абу-Даби, будет продолжен. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.
Условлено, что этот переговорный процесс и этот переговорный трек будет продолженрассказал он в комментарии журналистам
12 ноября в Кремле прошли переговоры Путина со спецпосланниками США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.
10-11 ноября в Абу-Даби проводились трехсторонние переговоры по теме украинского конфликта, в которых приняли участие делегации РФ, Украины и Соединенных Штатов.