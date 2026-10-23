Пленный украинец Вишнев: не знал, что несколько месяцев находился в окружении

Боец ВСУ рассказал об обмане командования по поводу окружения Пленный украинец Вишнев: не знал, что несколько месяцев находился в окружении

Москва23 окт Вести.Взятый в плен российскими военными в районе Краматорска боец ВСУ Виталий Вишнев рассказал, как его обмануло собственное командование. По словам украинца, он вместе со своими сослуживцами даже не знали, что уже долгое время находятся в окружении.

В видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, всушник признался, что, когда его взяли в плен, на позиции оставались только девять человек.

Русские ребята нам сами сказали, что мы в окружении. … Мы этого не знали. Мы поняли, что нас обманули сказал Вишнев

По словам пленного, в феврале его насильно привезли в военкомат в Тростянце, а потом отправили на медкомиссию в Ахтырку. Позже ему пообещали, что он будет служить в тылу в Сумах. Однако через какое-то время его перевели в район Краматорска.

Ранее сообщалось, что подразделение колумбийских наемников, входящее в состав Вооруженных сил Украины, по ошибке нанесло удар по украинским боевикам под Купянском в Харьковской области.