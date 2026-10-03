Москва3 октВести.Украинское командование запрещало своим солдатам общаться с жителями Краматорска из-за их враждебного отношения к Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Об этом в беседе с ТАСС рассказал военнопленный Виталий Мосин, сдавшийся Вооруженным силам России на краматорском направлении фронта.
По словам собеседника агентства, командир роты наставлял подчиненных не приближаться и не разговаривать с местным населением.
Вы их игнорируйте, не здоровайтесь, вообще не разговаривайтевспомнил Мосин
Такой приказ объяснялся враждебным настроем краматорчан, добавил пленный.
Ранее сдавшийся в плен замначальника 3-й заставы 4-го отряда ГПСУ Владислав Богатырев рассказал, что украинские военнослужащие порой открывали огонь друг по другу, ошибочно принимая сослуживцев за противников.