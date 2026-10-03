Военнопленный Мосин рассказал о запрете общения с жителями Краматорска

Пленный из ВСУ рассказал о запрете общения с жителями Краматорска Военнопленный Мосин рассказал о запрете общения с жителями Краматорска

Москва3 окт Вести.Украинское командование запрещало своим солдатам общаться с жителями Краматорска из-за их враждебного отношения к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Об этом в беседе с ТАСС рассказал военнопленный Виталий Мосин, сдавшийся Вооруженным силам России на краматорском направлении фронта.

По словам собеседника агентства, командир роты наставлял подчиненных не приближаться и не разговаривать с местным населением.

Вы их игнорируйте, не здоровайтесь, вообще не разговаривайте вспомнил Мосин

Такой приказ объяснялся враждебным настроем краматорчан, добавил пленный.

Ранее сдавшийся в плен замначальника 3-й заставы 4-го отряда ГПСУ Владислав Богатырев рассказал, что украинские военнослужащие порой открывали огонь друг по другу, ошибочно принимая сослуживцев за противников.