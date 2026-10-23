Украинские боевики попали под "дружественный огонь" колумбийских наемников ВСУ Подполье: колумбийские наемники ВСУ по ошибке атаковали украинских боевиков

Москва23 окт Вести.Подразделение колумбийских наемников, входящее в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), по ошибке нанесло удар по украинским боевикам под Купянском в Харьковской области.

Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, инцидент произошел в первой половине сентября.

Колумбийские дроноводы ошиблись и уничтожили большую группу боевиков украинского штурмового спецназа рассказал собеседник агентства

Лебедев раскрыл последствия этого инцидента: после него между украинскими боевиками и латиноамериканцами вспыхнул конфликт, и когда наемники начали отходить с позиций, по ним "случайно" отработала артиллерия ВСУ.

Украинское командование, чтобы не допускать подобного "дружественного огня", теперь добавляет в укомплектованные наемниками подразделения украинских военнослужащих из националистических батальонов.

22 октября Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) признал 31-летнего гражданина Канады Джона Инсо виновным в участии в конфликте в качестве наемника и заочно приговорил его к 14 годам колонии.