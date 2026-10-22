Воевавший на стороне ВСУ наемник из Канады заочно осужден на 14 лет колонии

Воевавший за ВСУ наемник из Канады заочно осужден на 14 лет Воевавший на стороне ВСУ наемник из Канады заочно осужден на 14 лет колонии

Москва22 окт Вести.Верховный суд Донецкой Народной Республики признал 31-летнего гражданина Канады Джона Инсо виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и заочно приговорил его к 14 годам колонии. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Как установлено, зимой 2023 года канадец прибыл на Украину, где прошел военную подготовку, был обеспечен оружием и необходимой экипировкой, после чего в качестве наемника до июня 2026 года принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, в результате чего гибло мирное население, разрушалась гражданская инфраструктура.

За свои действия наемник получил материальное вознаграждение … Приговором суда Инсо заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении, опубликованном в канале СКР в мессенджере МАХ

Канадец объявлен в международный розыск, он также заочно арестован.