Москва22 октВести.Верховный суд Донецкой Народной Республики признал 31-летнего гражданина Канады Джона Инсо виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и заочно приговорил его к 14 годам колонии. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
Как установлено, зимой 2023 года канадец прибыл на Украину, где прошел военную подготовку, был обеспечен оружием и необходимой экипировкой, после чего в качестве наемника до июня 2026 года принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, в результате чего гибло мирное население, разрушалась гражданская инфраструктура.
За свои действия наемник получил материальное вознаграждение … Приговором суда Инсо заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режимаговорится в сообщении, опубликованном в канале СКР в мессенджере МАХ
Канадец объявлен в международный розыск, он также заочно арестован.