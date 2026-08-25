В ДНР заочно осужден наемник из Перу, воевавший на стороне Украины Суд в ДНР заочно приговорил перуанского наемника Кардову к 14 годам колонии

Москва25 авг Вести.Верховный суд ДНР вынес приговор в отношении 49-летнего наемника из Перу Кастилло Элио Кордовы, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщает Следственный комитет России, он заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Суд заочно приговорил Кордову к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кордова объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, перуанец приехал на Украину осенью 2023 года и вступил в Интернациональны легион, в составе которого воевал против ВС РФ до марта 2026-го. За это наемник получал денежное вознаграждение.