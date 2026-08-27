На 14 лет колонии заочно осужден наемник из Аргентины, воевавший на стороне ВСУ

Воевавший за ВСУ наемник из Аргентины заочно осужден на 14 лет На 14 лет колонии заочно осужден наемник из Аргентины, воевавший на стороне ВСУ

Москва27 авг Вести.На 14 лет колонии заочно осужден гражданин Аргентинской Республики Николас Агилар, воевавший в качестве наемника на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

В ноябре 2023 года иностранец прибыл на Украину, где был обеспечен оружием и боеприпасами, а затем за материальное вознаграждение добровольно принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил РФ.

[Собранные] доказательства … признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении … Агилара. Он признан виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Аргентинцу заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Николас Агилар объявлен в розыск.