Москва27 авгВести.На 14 лет колонии заочно осужден гражданин Аргентинской Республики Николас Агилар, воевавший в качестве наемника на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
В ноябре 2023 года иностранец прибыл на Украину, где был обеспечен оружием и боеприпасами, а затем за материальное вознаграждение добровольно принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил РФ.
[Собранные] доказательства … признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении … Агилара. Он признан виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Аргентинцу заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Николас Агилар объявлен в розыск.