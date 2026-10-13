Воевавший на стороне ВСУ наемник из Великобритании заочно осужден на 14 лет

Наемник из Великобритании, воевавший на стороне Украины, заочно получил 14 лет Воевавший на стороне ВСУ наемник из Великобритании заочно осужден на 14 лет

Москва13 окт Вести.Наемника из Великобритании, воевавшего на стороне Киева, Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ.

31-летний гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Александр Мосс обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.

Установлено, что летом 2023 года наемник прибыл на территорию Украины и вступил в состав "Избранной роты" 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

На территории тренировочных баз он прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием и необходимой экипировкой, после чего до мая 2025 года принимал участие в боевых действиях против ВС РФ на территории ДНР отмечается в сообщении

За это Мосс получил более двух миллионов рублей.

Александр Мосс объявлен в международный розыск, его заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима.