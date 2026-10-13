Москва13 октВести.Наемника из Великобритании, воевавшего на стороне Киева, Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ.
31-летний гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Александр Мосс обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.
Установлено, что летом 2023 года наемник прибыл на территорию Украины и вступил в состав "Избранной роты" 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
На территории тренировочных баз он прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием и необходимой экипировкой, после чего до мая 2025 года принимал участие в боевых действиях против ВС РФ на территории ДНРотмечается в сообщении
За это Мосс получил более двух миллионов рублей.
Александр Мосс объявлен в международный розыск, его заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима.