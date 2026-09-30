Наемник из Испании заочно осужден за участие в боевых действиях против ВС РФ

Суд заочно приговорил к 14 годам наемника из Испании, воевавшего на стороне ВСУ Наемник из Испании заочно осужден за участие в боевых действиях против ВС РФ

Москва30 сен Вести.Наемник из Испании, принимавший участие в боевых действиях против ВС РФ, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Следственный комитет России в MAX.

По данным следствия и суда, 38-летний гражданин Королевства Испания Абраам Пардо Роблес весной 2023 года прибыл на Украину и вступил в ряды интернационального легиона. На тот момент у него уже был опыт службы в Вооруженных силах Испании. После подготовки на тренировочных базах Украины Роблеса обеспечили военным снаряжением, личным огнестрельным оружием и боеприпасами.

С того момента и до июня 2026 года мужчина принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, в результате которых разрушалась гражданская инфраструктура и гибли мирные жители. За свои действия наемник получил денежное вознаграждение.

Приговором суда Роблес заочно признан виновным в инкриминируемом преступлении и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении СК

Мужчина объявлен в международный розыск. Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.