Наемник из Узбекистана, воевавший на стороне ВСУ, заочно осужден на 27 лет

Наемник из Узбекистана, воевавший за ВСУ, заочно осужден на 27 лет Наемник из Узбекистана, воевавший на стороне ВСУ, заочно осужден на 27 лет

Москва29 июл Вести.Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил 39-летнего гражданина Республики Узбекистан Азамата Маматчанова к 27 годам лишения свободы по 6 статьям УК РФ, в том числе за наемничество. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Как установлено, в 2022 году иностранец добровольно вступил в качестве наемника в Интернациональный легион, участники которого в дальнейшем вошли в состав вооруженных формирований Украины.

В августе 2024 года Маматчанов, имея при себе огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также взрывное устройство, пересек Государственную границу Российской Федерации на территорию Курской области. С августа по декабрь 2024 года он принимал участие в боевых действиях, оказывал вооруженное сопротивление Вооруженным Силам Российской Федерации по деблокированию некоторых районов Курской области в ходе проведения контртеррористической операции, при этом устрашая население региона говорится в материале, опубликованном на сайте ведомства

Таким образом, мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов), пп. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий).

Суд заочно приговорил Маматчанова к 27 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей добавили в прокуратуре

Иностранец находится в международном розыске, он заочно арестован.

Также конфискованы денежные средства, полученные в качестве вознаграждения за наемничество, в сумму более 3,3 млн рублей.