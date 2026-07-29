Москва29 июлВести.Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил 39-летнего гражданина Республики Узбекистан Азамата Маматчанова к 27 годам лишения свободы по 6 статьям УК РФ, в том числе за наемничество. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
Как установлено, в 2022 году иностранец добровольно вступил в качестве наемника в Интернациональный легион, участники которого в дальнейшем вошли в состав вооруженных формирований Украины.
В августе 2024 года Маматчанов, имея при себе огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также взрывное устройство, пересек Государственную границу Российской Федерации на территорию Курской области. С августа по декабрь 2024 года он принимал участие в боевых действиях, оказывал вооруженное сопротивление Вооруженным Силам Российской Федерации по деблокированию некоторых районов Курской области в ходе проведения контртеррористической операции, при этом устрашая население регионаговорится в материале, опубликованном на сайте ведомства
Таким образом, мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов), пп. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий).
Суд заочно приговорил Маматчанова к 27 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2 млн рублейдобавили в прокуратуре
Иностранец находится в международном розыске, он заочно арестован.
Также конфискованы денежные средства, полученные в качестве вознаграждения за наемничество, в сумму более 3,3 млн рублей.