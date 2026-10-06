Воевавший на стороне Украины наемник из США заочно осужден на 14 лет колонии

Воевавший за ВСУ наемник из США заочно осужден на 14 лет Воевавший на стороне Украины наемник из США заочно осужден на 14 лет колонии

Москва6 окт Вести.Гражданин США Джонатан Дэвид Милфорд (1990 г.р.), воевавший в качестве наемника на стороне Украины, заочно осужден на 14 лет исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщил Следственный комитет (СК).

Весной 2022 года американец прибыл на Украину для участия в вооруженном конфликте. Он заключил контракт и вошел в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ.

Милфорд прошел военную подготовку, был обеспечен полным комплектом экипировки и вооружения. После этого до декабря 2023 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Таким образом, мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и заочно арестован, также ему заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Американец объявлен в международный розыск.