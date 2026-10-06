Москва6 октВести.Гражданин США Джонатан Дэвид Милфорд (1990 г.р.), воевавший в качестве наемника на стороне Украины, заочно осужден на 14 лет исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщил Следственный комитет (СК).
Весной 2022 года американец прибыл на Украину для участия в вооруженном конфликте. Он заключил контракт и вошел в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ.
Милфорд прошел военную подготовку, был обеспечен полным комплектом экипировки и вооружения. После этого до декабря 2023 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерацииговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Таким образом, мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и заочно арестован, также ему заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Американец объявлен в международный розыск.