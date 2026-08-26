Украинские боевики убили сослуживца в пункте дислокации Боевики ВСУ убили сослуживца, мобилизованного в мехбригаду

Москва26 авг Вести.Сослуживцы убили мобилизованного в 22-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр) ВСУ.

Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил крайне низкий боевой дух украинских солдат.

Cослуживцами убит мобилизованный. Командование сообщило родственникам, что военнослужащий якобы погиб в бою заявил представитель российского ведомства

Инцидент произошел в тыловом ПВД (пункте временной дислокации) бригады возле села Караван под Харьковом.

Ранее пленный боевик ВСУ рассказал, что украинские военнослужащие порой открывали огонь друг по другу, ошибочно принимая сослуживцев за противников. В августе заградотряд ВСУ уничтожил группу наемников под Харьковом за попытку сдаться в плен.