Москва26 авгВести.Сослуживцы убили мобилизованного в 22-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр) ВСУ.
Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил крайне низкий боевой дух украинских солдат.
Cослуживцами убит мобилизованный. Командование сообщило родственникам, что военнослужащий якобы погиб в боюзаявил представитель российского ведомства
Инцидент произошел в тыловом ПВД (пункте временной дислокации) бригады возле села Караван под Харьковом.
Ранее пленный боевик ВСУ рассказал, что украинские военнослужащие порой открывали огонь друг по другу, ошибочно принимая сослуживцев за противников. В августе заградотряд ВСУ уничтожил группу наемников под Харьковом за попытку сдаться в плен.