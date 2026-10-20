Командиры ВСУ обманом заводят наемников из Колумбии на проблемные позиции

Колумбийские наемники столкнулись с обманом в Харьковской области Командиры ВСУ обманом заводят наемников из Колумбии на проблемные позиции

Москва20 окт Вести.Командиры Вооруженных сил Украины с помощью обмана отправляют колумбийских наемников на тяжелые участки в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Там уточнили, что это происходит из-за массового отказа наемников идти на штурм.

На харьковском направлении в подразделениях колумбийских наемников из-за массовых отказов идти на штурм командиры обманом заводят боевиков на позиции отметил собеседник агентства

Он также добавил, что еще во время вербовки наемников уверяют, что на Украине им предстоит проходить службу в тыловых подразделениях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины с помощью обмана набирают наемников через социальные сети и мессенджеры.