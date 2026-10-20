Москва20 октВести.Командиры Вооруженных сил Украины с помощью обмана отправляют колумбийских наемников на тяжелые участки в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
Там уточнили, что это происходит из-за массового отказа наемников идти на штурм.
На харьковском направлении в подразделениях колумбийских наемников из-за массовых отказов идти на штурм командиры обманом заводят боевиков на позицииотметил собеседник агентства
Он также добавил, что еще во время вербовки наемников уверяют, что на Украине им предстоит проходить службу в тыловых подразделениях.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины с помощью обмана набирают наемников через социальные сети и мессенджеры.