Москва10 окт Вести.Вооруженные силы Украины собирают наемников через социальные сети и мессенджеры. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

Такой питательной средой для поиска, рекрутирования, вербовки, а по сути и обмана иностранцев для того, чтобы втянуть их в бойню. Почему обмана? Потому, что им же не говорят, куда их будут забрасывать. Их просто, так сказать, как пылесосом собирают, вот в том числе через социальные сети и мессенджеры. Чего им там не обещают, каких только заманчивых предложений не делают сказала Захарова

Осужденный наемник из Колумбии Пабло Пуэнтэс Боорхэс, в свою очередь, рассказал, что узнал о специальной военной операции по телевизору, пошел изучать соцсети и увидел объявление, что в ВСУ требуются парамедики.

Я только окончил школу, больше нигде не учился, занимался сельским хозяйством, работал охранником. Какое-то время был водителем скорой и несколько раз участвовал в оказании первой медицинской помощи … Я увидел в TikTok информацию, как можно добраться до Украины. Купил билет в Польшу и оттуда на автобусе приехал во Львов рассказал Пабло

Ранее Захарова заявила, что Россия прикладывает усилия для противодействия вербовке наемников ВСУ.