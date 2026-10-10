Раскрыто, зачем наркокартели посылают наемников в ВСУ Прозоров: наркокартели отправляют наемников в ВСУ для получения боевого опыта

Москва10 окт Вести.Наркокартели Латинской Америки посылают наемников в Вооруженные силы Украины (ВСУ) с задачей получить боевой опыт в ходе современной войны. Об этом руководитель центра журналистских расследований UKRleaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

Дело в том, что где-то с 2024 года, с момента, когда беспилотная авиация стала играть колоссальную роль, латиноамериканские наемники едут на Украину не самостоятельно, а многие едут туда по заказу, условно говоря, наркокартелей. Это и колумбийские, это и мексиканские картели, это перуанские, эквадорские наркоструктуры, которые отправляют своих граждан на Украину с задачей получить боевой опыт в ходе современной войны и, в том числе, боевой опыт применения беспилотников сказал он

Ранее в главном следственном управлении СК РФ заявили, что ВСУ отводят на подготовку иностранных наемников всего неделю.