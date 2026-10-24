Ганчев заявил о присутствии более 100 членов наркокартелей в рядах ВСУ

Ганчев раскрыл деятельность латиноамериканских картелей в ВСУ Ганчев заявил о присутствии более 100 членов наркокартелей в рядах ВСУ

Москва24 окт Вести.Более сотни представителей латиноамериканских наркокартелей находятся в рядах ВСУ, чтобы перенимать военные технологии и расширять преступную деятельность. Об этом ТАСС сообщил руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Среди 6,5 тыс. иностранных наемников из стран Латинской Америки насчитывается свыше 100 подготовленных членов наркокартелей, отметил он.

Цель [наркокартелей] на Украине – получение технологий, расширение наркотрафика и укрепление своего влияния, в том числе и военного, в Мексике сказал Ганчев

По его словам, установить их личности сложно, поскольку в ряды ВСУ они вступают по поддельным документам.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала, что американские правоохранители расследуют сотрудничество Киева с мексиканскими наркокартелями. Отмечалось, что в связи с этим украинские власти испытывают панику.