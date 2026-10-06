Москва6 окт Вести.Вербовка иностранных наемников в ряды ВСУ происходит при посредничестве спецслужб США, которые тесно взаимодействуют с криминальными группировками Латинской Америки. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.

Он добавил, что боевики из различных картелей едут на Украину, чтобы набраться опыта современной войны.

Попадание всех вот этих персонажей в зону боевых действий обусловлено … управлением этим процессом со стороны американских спецслужб. Без их участия ни один бы представитель картелей в так называемые вот эти вот "Интернациональные легионы" бандеровцев, они просто не попали бы никогда. … Они туда приезжают набираться опыта для того чтобы получить определенный боевой опыт, управление боевыми системами, познакомиться с новыми методами ведения войны те же самые беспилотники заявил Орлов

Ранее эксперт Владимир Ераносян рассказал об участии членов картеля "Новое поколение Халиско" в боевых действиях на стороне ВСУ. Он подчеркнул, что члены преступных группировок планируют использовать полученный в войне на Украине опыт в криминальных конфликтах в Латинской Америке.