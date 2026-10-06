Москва6 окт Вести.У киевского режима взаимовыгодное сотрудничество с членами мексиканского наркокартеля "Новое поколение Халиско", поскольку первые получают солдат, семьям которых можно не платить компенсации в случае смерти, а вторые набираются опыта работы с современными вооружениями. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.

Он добавил, что для наркокартелей опыт работы с новыми видами вооружений является очень актуальным, поскольку в Мексике сейчас идет новый этап войны преступных группировок.

У них конкуренция серьезная по освоению новых видов вооружений, средств доставки и так далее. И эта конкуренция выливается уже в войны на территории самой Мексики и Соединенных Штатов Америки. … Они тренируются, и они при этом не получают компенсации, если становятся двухсотыми, трехсотыми и так далее. Понятно, что никаких компенсаций семьям за потерю кормильцев нет, а для … ВСУ это важно, чтобы не тратить деньги на пушечное мясо, потому что себя они немножко выше котируют, чем мексиканцев и колумбийцев рассказал Ераносян

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил о потерях иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. По его словам, чаще всего гибнут выходцы из Латинской Америки.