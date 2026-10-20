СВР сообщила о выявлении США связей Киева с мексиканскими наркокартелями

В США заинтересовались связями Киева с мексиканскими наркокартелями СВР сообщила о выявлении США связей Киева с мексиканскими наркокартелями

Москва20 окт Вести.Американские правоохранители получили сведения о сотрудничестве представителей Киева с мексиканскими наркокартелями. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным СВР, украинские власти испытывают панику по поводу вскрывшихся связей с боевиками наркокартелей.

Офису президента Украины стало известно, что правоохранительные органы США в ходе расследования незаконной деятельности мексиканских наркокартелей получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима Владимира Зеленского говорится в сообщении

Уточняется, что мексиканские преступные группировки на протяжении длительного времени отправляли своих участников на Украину для освоения технологий сборки и боевого применения БПЛА. Подготовку в рядах ВСУ прошли не менее 80 человек.

Российская спецслужба отметила, что вскрывшиеся сведения могут еще больше осложнить отношения Зеленского с Вашингтоном.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти испытывают разочарование из-за действий киевского режима. По его словам, вследствие этого глава Белого дома Дональд Трамп публично поднял вопрос президентских выборов на Украине.