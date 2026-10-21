Москва21 окт Вести.



Связь команды главы киевского режима Владимира Зеленского с латиноамериканскими преступными синдикатами подается как очевидная и не новая для Вашингтона, поскольку США исторически сами использовали такие группировки как инструмент влияния в Латинской Америке. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Аффилиация команды Зеленского с латиноамериканскими синдикатами - она очевидна и на самом деле не представляет никакой новизны для представителей из Вашингтона. Разведсообщество США во многом было операторами и создателями очень многих преступных сообществ в странах Латинской Америки, которые использовались в качестве прокси-инструментария влияния на неугодное правительство заявил Степанов

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве средства для уничтожения мирного гражданского населения на Украине, которое не поддерживает текущий политический курс в стране. По его словам, иностранных наемников отправляют для выполнения тех задач, от которых отказываются даже украинские боевики.