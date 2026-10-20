СВР: работа Зеленского с наркокартелями из Мексики может лишить его карьеры

В СВР заявили о сотрудничестве Зеленского с мексиканскими наркокартелями СВР: работа Зеленского с наркокартелями из Мексики может лишить его карьеры

Москва20 окт Вести.Сотрудничество Владимира Зеленского с мексиканскими наркокартелями может быть "гвоздем в крышку гроба" его политической карьеры. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

Американцы, как отметили в ведомстве, узнали о том, что члены преступных группировок из Мексики регулярно приезжали на Украину для обучения сборке и использованию дронов. Потенциально это создает угрозы жизни правоохранителей в США, задействованных на границе с Мексикой для борьбы с наркотрафиком, в офисе Зеленского это понимают, подчеркнули в СВР.

С учетом этого сотрудничество Зеленского с наркокартелями может стать очередным "гвоздем в крышку гроба" его политической карьеры говорится в заявлении

Ранее руководитель центра журналистских расследований UKRleaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что наркокартели Латинской Америки посылают наемников в Вооруженные силы Украины с задачей получить боевой опыт в ходе современной войны.