Сенатор: сотрудничество Киева с наркокартелями Мексики грозит проблемами США Обученные на Украине боевики наркокартелей станут "головной болью" для США

Москва21 окт Вести.Сотрудничество Украины с мексиканскими наркокартелями в сфере применения военных беспилотников грозит проблемами США и странам Латинской Америки. Такого мнения придерживается сенатор от ДНР Александр Волошин.

Он отметил, что правоохранительные органы США неоднократно обращали внимание на то, что наркокартели отправляют своих боевиков на Украину, где они набираются боевого опыта, а также овладевают навыками сборки и эксплуатации беспилотников.

Если вместе с этим опытом на черный рынок попадут современные беспилотные технологии, это станет головной болью для Латинской Америки и США сказал сенатор ТАСС

Он предположил, что западноевропейские кураторы могут использовать преступные структуры для создания проблем на границе Мексики и США. Эти провокации могут нанести чувствительные ударом по администрации США перед промежуточными выборами в Конгресс.

Сенатор добавил, что Зеленский "переходит опасную черту вмешательства в политику других стран" и может сильно "обжечься", поскольку американская сторона выявит и криминальные связи, и утечку технологий.