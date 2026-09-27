Москва27 сен Вести.Количество иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось за последние несколько месяцев, в основном это произошло за счет латиноамериканских и польских наемников, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Действительно, за последние несколько месяцев отмечено увеличение в рядах ВСУ количества иностранцев. Это латиноамериканские граждане, а также немного подросли в численности польские наемники приводит ТАСС слова Марочко

Наемники пополняют подразделения ВСУ, подписывая контракт с Минобороны Украины.