Москва24 сен Вести.Иностранных наемников в вооруженных силах Украины соберут в единое подразделение специального назначения. Об этом заявил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, в составе Нацгвардии Украины создан центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Новая структура будет координировать набор иностранных добровольцев на контрактную службу в силовом блоке Украины, отмечает Поддубный.

На днях стало известно, что в составе Центра специальных операций Нацгвардии "Омега" сформирован 9‑й отдельный отряд специального назначения LIBERTY, который планируется укомплектовывать иностранными наемниками со всего мира. Для вербовки в этот отряд уже был задействован тот самый рекрутинговый центр Нацгвардии. Как правило, иностранные наемники в ВСУ не распределяются по основным украинским подразделениям. Вместо этого их сводят в отдельные снайперские и штурмовые группы, а также используют в качестве инструкторов и консультантов – в частности, для обучения работе с западным вооружением и техникой. Создание LIBERTY выглядит как логическое продолжение этой практики – теперь иностранных боевиков на Украине соберут в единое подразделение специального назначения написал он

Также военкор добавил, что юридическая база для создания такого центра была заложена еще в ноябре 2024 года, когда украинский кабмин утвердил постановление, закрепляющее "положение о центре рекрутинга".

Ранее российский военнослужащий с позывным Фантом заявил, что наемники из Германии и Франции участвовали в боях за населенный пункт Работино в Запорожской области.