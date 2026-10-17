МВД РФ: на стороне ВСУ воюют представители латиноамериканских картелей Колокольцев: на стороне ВСУ воюют представители латиноамериканских картелей

Москва17 окт Вести.На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют представители латиноамериканских картелей. Об этом заявил ИС "Вести" министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Факт наличия преступных организаций в рядах ВСУ, по его словам, ни для кого не является секретом.

На стороне вооруженных сил Украины воюют представители латиноамериканских картелей. Это уже не секрет сообщил Колокольцев.

Ранее командир подразделения спецназа "Ахмат" рассказал, что латиноамериканские картели активно отправляют своих боевиков на Украину для прохождения подготовки в полевых условиях. После этого уцелевшие наемники отправляются на родину для продолжения криминальной деятельности.