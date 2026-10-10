Экс-сотрудник СБУ Прозоров: не все наемники едут на Украину за деньгами

Экс-сотрудник СБУ Прозоров назвал целью наемников на Украине не только деньги Экс-сотрудник СБУ Прозоров: не все наемники едут на Украину за деньгами

Москва10 окт Вести.Некоторые наемники едут на Украину не за деньгами, а руководствуясь своими русофобскими взглядами. Об этом в документальном фильме "Наемники. Разочарование" рассказала руководитель центра журналистских расследований UKRleanks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, сообщает ИС "Вести".

Он добавил, что такие люди воспринимали это как возможность "пострелять по русским".

Часть иностранных наемников, которые исповедовали вот откровенно русофобские взгляды, не секрет. Тогда ехали, кстати, даже не за длинным рублем, условно говоря, а именно ехали те, кто ненавидел Россию русских, и которые ехали реально просто пострелять по-русским заявил Прозоров

Ранее в СК РФ рассказали о национальностях наемников, воюющих на стороне ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что большая часть из осужденных по статье наемничество – граждане Грузии.