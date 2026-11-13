Эксперт рассказал о методах вовлечения россиян в сотрудничество с СБУ Прозоров: вербовка СБУ может начинаться с выполнения простых поручений

Москва13 ноя Вести.Спецслужбы Украины могут постепенно вовлекать россиян в разведывательную деятельность, начиная с выполнения незначительных заданий. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, руководитель центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

По его словам, украинские и западные разведки, в том числе ЦРУ и МИ-6, отслеживают информацию о россиянах и составляют их цифровые профили.

Те, кто отслеживает комментарии с Украины, с ЦРУ, с МИ-6, они сидят и смотрят. По-моему, с 2010-х годов начали составлять цифровые паспорта людей, начиная с 15-летних граждан России заявил Василий Прозоров

Он отметил, что западные разведки пошли по пути тотального шпионажа, как нацистская Германия во время Второй мировой войны.

Условно говоря, мы отработаем 100 тысяч человек, из них даже не тысяча... 100 клюнет на нашу схему – это успех. Одна из форм вовлечения в эту деятельность – пошаговая сказал он

Вражеская спецслужба дает на первый взгляд безобидное поручение: пройтись мимо здания администрации, посмотреть на номера машины.

Тем, кто тебя вербует, даже неинтересно, правду ты сказал или нет считает Василий Прозоров

Им важен сам факт того, что человек согласился, пошел и сделал. Это шаг уже в сторону вербовки, заключил эксперт.