Москва30 октВести.Вербовщики используют принцип трех "да" для того, чтобы вербуемый ими человек начал и дальше с ними соглашаться. Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров в документальном фильме Виталия Кармазина "Не говори "Да"", сообщает ИС "Вести".
В методиках вербовки есть принцип трех "да". Три - это минимум, для железобетонного результата - пять "да". Человек должен три раза или пять сказать тебе "да". Причем на самые абсолютно отвлеченные вопросы. Небо голубое? Даобъяснил Прозоров
Когда он произносит эти фразы, он уже психологически соглашается с вербовщиком, а дальше - дело техники, заключил он.