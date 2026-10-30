Экс-сотрудник СБУ рассказал, как вербовщики заставляют с ними соглашаться Экс-сотрудник СБУ рассказал о принципе трех "да", применяемом для вербовки

Москва30 окт Вести.Вербовщики используют принцип трех "да" для того, чтобы вербуемый ими человек начал и дальше с ними соглашаться. Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров в документальном фильме Виталия Кармазина "Не говори "Да"", сообщает ИС "Вести".

В методиках вербовки есть принцип трех "да". Три - это минимум, для железобетонного результата - пять "да". Человек должен три раза или пять сказать тебе "да". Причем на самые абсолютно отвлеченные вопросы. Небо голубое? Да объяснил Прозоров

Когда он произносит эти фразы, он уже психологически соглашается с вербовщиком, а дальше - дело техники, заключил он.