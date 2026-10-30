Полковник Свечинов рассказал, как подростков РФ втягивают в запрещенные движения Полковник Свечинов: подростков мемами вовлекают в запрещенные движения

Москва30 окт Вести.Несовершеннолетних участников запрещенных движений втягивают в эти структуры постепенно, используя, в том числе мемы. Об этом рассказал руководитель организационно-аналитического отдела управления процессуального контроля за расследование отдельных видов преступлений СК РФ, полковник юстиции Виктор Свечинов в документальном фильме Виталия Кармазина "Не говори "Да", сообщает ИС "Вести".

Подросток видит, условно говоря, в "Тиктоке" ролики про какое-то запрещенное движение. Сначала все идет на уровне хлестких мемов. А потом он начинает изучать уже более глубоко различные паблики, посвященные именно преступлениям, начинает в чем-то симпатизировать преступнику, находить параллели между его историей и своей. В итоге он, ассоциируя себя с одним-другим-третьим, уже готов совершить преступление. Они будто шепчут ему: "Сделай это, сделай" рассказал он

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