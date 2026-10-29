Осужденный за стрельбу в пермском вузе Бекмансуров назвал условия в колонии адом

Осужденный за стрельбу в пермском вузе рассказал о жизни в колонии: круг ада Осужденный за стрельбу в пермском вузе Бекмансуров назвал условия в колонии адом

Москва29 окт Вести.Осужденный за убийство шести человек бывший студент Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров в эксклюзивном интервью журналисту ИС "Вести" Виталию Кармазину рассказал об условиях в колонии "Полярная сова".

В исправительной колонии особого режима "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе отбывают пожизненное заключение самые опасные преступники России, среди них серийные убийцы, террористы и маньяки.

Первый круг ада. Лимб. Похоже. У нас самый жесткий режим. Самые большие ограничения. Грубо говоря, нельзя ничего. Вот абсолютно ничего нельзя. Люди тут сидят уже многие десятилетия: они даже не знают, что такое смартфон, что такое интернет сказал осужденный

Тимур Бекмансуров 20 сентября 2021 года устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Жертвами стали шесть человек, еще 47 получили ранения. Самого Бекмансурова в 2022 году приговорили к пожизненному лишению свободы.