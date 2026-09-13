Москва13 сен Вести.Осужденного на пожизненный срок убийцу трех человек Владислава Технюка перевели из колонии "Снежинка" в Хабаровском крае в исправительную колонию "Черный дельфин" в Оренбургской области. Причиной стали угрозы со стороны других заключенных. Об этом сообщает РИА Новости.

Оперативный отдел учреждения в 2026 году получил информацию о "существующей реальной угрозе жизни и здоровью Технюка со стороны осужденных на фоне личной неприязни к последнему, вызванной его пренебрежительным отношением к другим осужденным" уточняется в сообщении

Весной мужчину для обеспечения безопасности перевезли в ИК‑6 в Соль‑Илецке, но Технюк не согласился с переводом и обжаловал решение в суде. Он утверждал, что не конфликтовал с другими заключенными и не давал согласия на переезд. Однако суд изучил материалы проверки: в них говорилось, что группа осужденных заранее договорилась убить Технюка. В итоге просьбу вернуть его в "Снежинку" отклонили, а решение вступило в силу в конце августа.

В 2009 году Технюк совершил тройное убийство в городе Туран. Он работал по найму в одном из домов. В тот день к хозяйке приехала ее дочь — следователь милиции — вместе с пятилетней дочкой. Хозяйка дала работнику дополнительные поручения, и это привело его в ярость.

Как установило следствие, Технюк ударил хозяйку топором, затем убил следователя камнем, а ребенка — с помощью веревки. После этого он забрал телефоны жертв, угнал и разобрал их машину, а тела попытался спрятать, сбросив в яму и замаскировав землей и досками.

Верховный суд Тувы приговорил мужчину к пожизненному заключению в колонии особого режима.