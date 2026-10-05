Осужденный создал ячейку экстремистской организации в колонии в Благовещенске

Отбывающий наказание в Приамурье стал фигурантом нового дела Осужденный создал ячейку экстремистской организации в колонии в Благовещенске

Москва5 окт Вести.Осужденный 23 лет, отбывающий наказание в исправительной колонии №8 Благовещенска, обвиняется в организации деятельности экстремистского движения, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области в мессенджере МАХ.

С января 2024 по май 2026 года осужденный руководил ячейкой общественного движения, признанного Верховным Судом РФ экстремистским и запрещенного на территории страны.

Мужчина координировал деятельность ячейки, наделял других осужденных руководящими полномочиями для организации работы ее структурных подразделений, вовлекал новых участников и пропагандировал преступную идеологию написали в пресс-службе

Ведется следствие.