Москва5 октВести.Осужденный 23 лет, отбывающий наказание в исправительной колонии №8 Благовещенска, обвиняется в организации деятельности экстремистского движения, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области в мессенджере МАХ.
С января 2024 по май 2026 года осужденный руководил ячейкой общественного движения, признанного Верховным Судом РФ экстремистским и запрещенного на территории страны.
Мужчина координировал деятельность ячейки, наделял других осужденных руководящими полномочиями для организации работы ее структурных подразделений, вовлекал новых участников и пропагандировал преступную идеологиюнаписали в пресс-службе
Ведется следствие.