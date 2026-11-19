СК: подозреваемый участник запрещенной организации взят под стражу на Камчатке

На Камчатке задержан участник запрещенной экстремистской организации СК: подозреваемый участник запрещенной организации взят под стражу на Камчатке

Москва19 ноя Вести.Житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в склонении граждан в деятельность признанной экстремистской организации в РФ, он задержан, сообщается в MAX-канале Следственного комитета края.

Следствие установило, что 40-летний мужчина, являясь участником запрещенного в РФ движения, в Петропавловске-Камчатском с 2021 по 17 ноября 2026 склонял людей к участию в деятельности данной организации.

Фигурант задержан говорится в сообщении

Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.