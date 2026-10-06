Москва6 окт Вести.Жительница Камчатского края 65 лет обвиняется в финансировании экстремистской организации, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в мессенджере МАХ.

Камчадалка перешла по платежной ссылке для сбора денежных средств в пользу некоммерческой организации в августе 2021 года, когда данная организация уже была признана экстремистской и нежелательной на территории РФ.

Женщина лично ознакомилась со способом и условиями перечисления денег, осознавая их анонимный характер, а также противоправность и общественную опасность своих действий. После этого она ввела реквизиты своей банковской карты, и перевела денежные средства в размере 1 000 рублей на счет, обслуживаемый иностранным банком-эквайером расположенном в штате Нью-Йорк, США написали в пресс-службе

Таким образом гражданка финансово поддержала экстремистскую организацию. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.