Москва5 октВести.Житель Сорска обвиняется в финансировании экстремистской организации, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемый перевел деньги на счета экстремистской организации, деятельность которой запрещена в РФ.
Предъявлено обвинение 60-летнему жителю Сорска … В ходе обыска у фигуранта изъяты личные вещи, содержащие запрещенные материалы. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего арестаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.