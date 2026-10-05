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Житель Хакасии обвиняется в финансировании экстремистской организации Житель Хакасии обвиняется в финансировании экстремизма, возбуждено дело

Москва5 окт Вести.Житель Сорска обвиняется в финансировании экстремистской организации, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемый перевел деньги на счета экстремистской организации, деятельность которой запрещена в РФ.

Предъявлено обвинение 60-летнему жителю Сорска … В ходе обыска у фигуранта изъяты личные вещи, содержащие запрещенные материалы. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.