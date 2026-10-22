Москва22 октВести.Уголовное дело против 56‑летнего жителя города Шахты, которого подозревают в финансировании терроризма, завели в Ростовской области. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
По версии следствия, в 2024-2025 годах подозреваемый, достоверно зная о том, что деятельность организации признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации, осуществлял денежные переводы в целях ее финансированияговорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено на основе материалов, которые предоставило Пограничное управление ФСБ по Ростовской области.
У подозреваемого дома провели обыск (в нем участвовали следователи СК и сотрудники Росгвардии), во время которого найдены и изъяты вещи, важные для расследования. Сейчас следователи выясняют все детали преступления и проверяют, мог ли мужчина быть причастен к другим противоправным действиям.