Жителя Ростовской области будут судить за финансирование терроризма В Ростовской области возбуждено дело о финансировании терроризма

Москва22 окт Вести.Уголовное дело против 56‑летнего жителя города Шахты, которого подозревают в финансировании терроризма, завели в Ростовской области. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия, в 2024-2025 годах подозреваемый, достоверно зная о том, что деятельность организации признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации, осуществлял денежные переводы в целях ее финансирования говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено на основе материалов, которые предоставило Пограничное управление ФСБ по Ростовской области.

У подозреваемого дома провели обыск (в нем участвовали следователи СК и сотрудники Росгвардии), во время которого найдены и изъяты вещи, важные для расследования. Сейчас следователи выясняют все детали преступления и проверяют, мог ли мужчина быть причастен к другим противоправным действиям.