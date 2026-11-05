Житель Липецкой области задержан по подозрению в финансировании терроризма Жителя Липецкой области подозревают в финансировании терроризма

Москва5 ноя Вести.В Липецкой области местный житель задержан по подозрению в финансировании террористической деятельности. Об этом в MAX сообщает региональный главк СК. Уголовное дело возбуждено в отношении 65-летнего мужчины.

По версии следствия, с августа 2021 по декабрь 2022 года подозреваемый, используя принадлежащую ему банковскую карту, неоднократно переводил денежные средства посредством онлайн-сервиса монетизации организации, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ говорится в сообщении

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводятся следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств преступления и закрепления доказательственной базы.