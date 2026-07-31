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Жителя Ставрополья осудят за финансирование запрещенной в РФ организации

Жителя Ставрополья обвиняют в финансировании запрещенной в РФ организации Жителя Ставрополья осудят за финансирование запрещенной в РФ организации

Москва31 июл Вести.В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории РФ.

В финансировании обвиняется 36-летний житель города Михайловска, сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю в MAX.

В феврале 2024 года обвиняемый, придерживаясь радикальных взглядов, перевел денежные средства международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ говорится в сообщении

В рамках уголовного дела продолжается комплекс следственных действий для сбора и закрепление доказательственной базы.