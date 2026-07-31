Москва31 июлВести.В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории РФ.
В финансировании обвиняется 36-летний житель города Михайловска, сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю в MAX.
В феврале 2024 года обвиняемый, придерживаясь радикальных взглядов, перевел денежные средства международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФговорится в сообщении
В рамках уголовного дела продолжается комплекс следственных действий для сбора и закрепление доказательственной базы.